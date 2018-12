Xiaomi Roborock S50 im Test: Staubsaugerroboter mit Wischfunktion

Im Alltag

Bei der Inbetriebnahme wird der Roboter mit dem WLAN verbunden und fortan per dazugehöriger Smartphone-Anwendung verwaltet. In der Regel wird der Roboter dann tätig, wenn niemand zuhause ist. Kommt man am Abend heim, ist der Boden praktischerweise gesaugt. Am Ende des Putzvorgangs, oder wenn sich der Akku zu Ende neigt, sucht er selbständig seine Ladestation und lädt seine Batterie automatisch auf.

Manövriert sich der Roborock S50 in eine missliche Lage, aus der er selbst nicht mehr herauskommt, bekommt man per App eine entsprechende Benachrichtigung, in der der Roboter um Hilfe bittet. In der Praxis kommt dies allerdings höchst selten vor.

Hat der Roboter seine Arbeit verrichtet, kann man den beutellosen Auffangbehälter einfach in den Mistkübel entleeren. Den wasserfesten Auffangbehälter und Filter zu reinigen, stellt keine allzugroße Mühe dar: Hartnäckigen Schmutz kann man mit der beigelegten Bürste entfernen und mit Wasser ausspülen.

Die Saugleistung ist zufriedenstellend. Besonders beim Leeren des Auffangbehälters überrascht es mich regelmäßig, wie viel Staub der kleine Roboter in einer vermeintlich relativ sauberen Wohnung findet.