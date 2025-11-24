Amazon schickt euch jetzt Werbung per WhatsApp
„Amazon ist jetzt auch auf WhatsApp für die besten Angebote“: Diese Nachricht, die eine Kaffeemaschine anpreist, haben heute einige User in Österreich erhalten. Auch bei der futurezone ist die WhatsApp-Nachricht eingetrudelt.
Im Falle der futurezone ist es die erste WhatsApp-Nachricht, die jemals von Amazon empfangen wurde. Eine ausdrückliche Zustimmung dafür wurde nicht gegeben. Auch andere betroffene User berichten der futurezone, dass sie sich nicht für die Werbung per WhatsApp angemeldet haben.
So deaktiviert man die Amazon-Werbung in WhatsApp
Tatsächlich ist aber bei allen Betroffenen unter „Mein Konto“, im „Message Center“ bei „Kommunikationseinstellungen“ unter „WhatsApp-Benachrichtigungen“ zu lesen: „Sie haben derzeit WhatsApp-Benachrichtigungen abonniert.“ Das ist auch bei einem User so, der WhatsApp gar nicht am Smartphone installiert hat und auch kein WhatsApp-Konto hat.
Öffnet man das Untermenü bei WhatsApp-Benachrichtigungen, kann man die Nachrichten für „Angebote, Empfehlungen und Werbeaktionen“ deaktivieren. Auch in WhatsApp selbst kann man „Angebote und Ankündigungen“ deaktivieren, wenn man oben auf „Nachrichten verwalten“ tippt, nachdem man zum ersten Mal eine Nachricht von Amazon bekommen hat. Alternativ kann man auf die Nachricht mit „STOP“ antworten.
Werbung ohne Zustimmung eigentlich nicht erlaubt
Wann Amazon damit begonnen hat, in den Einstellungen die Option für WhatsApp-Werbemeldungen hinzuzufügen, ist nicht bekannt. Eine Anfrage der futurezone bei Amazon diesbezüglich wurde noch nicht beantwortet.
Das Erhalten von Werbenachrichten, für die man sich nicht ausdrücklich angemeldet hat, ist in Österreich im Telekommunikationsgesetz geregelt. Der § 174 TKG 2021 besagt, dass Anrufe und elektronische Post (und somit auch E-Mails, SMS und WhatsApp) zu Werbezwecken der vorherigen Einwilligung bedürfen.
Allerdings gibt es dort Ausnahmen. Eine davon lautet: Die vorherige Zustimmung ist nicht notwendig, wenn „der Empfänger klar und deutlich die Möglichkeit erhalten hat, eine solche Nutzung der elektronischen Kontaktinformation bei deren Erhebung und zusätzlich bei jeder Übertragung kostenfrei und problemlos abzulehnen“. Bei Amazon ist diese Voraussetzung vermutlich erfüllt, da in WhatsApp mit der Antwort „STOP“ auf die Werbenachricht die Abmeldung von solchen Meldungen erfolgen kann.
Update, 24.11., 12:47: Amazon hat der futurezone ein Statement zugeschickt. Die konkreten Fragen, seit wann die Werbemeldungen verschickt werden und wo und wie User diesen zugestimmt haben, werden aber nicht beantwortet. Hier das Amazon-Statement: „Wir haben einen kleinen Test gestartet, bei dem wir ausgewählten Kund:innen über WhatsApp Bestellstatus-Updates sowie unsere neuesten Angebote und Deals zukommen lassen. Wir wissen, dass WhatsApp ein beliebter Kommunikationskanal ist, und wir werden weiterhin auf das Feedback unserer Kund:innen hören. Kund:innen, die an diesem Test teilnehmen, haben jederzeit die Möglichkeit, sich vom Erhalt weiterer Nachrichten abzumelden.“
