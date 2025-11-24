Amazon schickt euch jetzt Werbung per WhatsApp

24.11.2025

User sind überrascht, weil sie nicht ausdrücklich dem Empfang von Werbenachrichten zugestimmt haben.

„Amazon ist jetzt auch auf WhatsApp für die besten Angebote“: Diese Nachricht, die eine Kaffeemaschine anpreist, haben heute einige User in Österreich erhalten. Auch bei der futurezone ist die WhatsApp-Nachricht eingetrudelt.

Amazon verschickt Werbung per WhatsApp © Screenshot

Im Falle der futurezone ist es die erste WhatsApp-Nachricht, die jemals von Amazon empfangen wurde. Eine ausdrückliche Zustimmung dafür wurde nicht gegeben. Auch andere betroffene User berichten der futurezone, dass sie sich nicht für die Werbung per WhatsApp angemeldet haben. ➤ Mehr lesen: Amazon Black Friday Woche: So tappst du nicht in die Shopping-Falle So deaktiviert man die Amazon-Werbung in WhatsApp Tatsächlich ist aber bei allen Betroffenen unter „Mein Konto“, im „Message Center“ bei „Kommunikationseinstellungen“ unter „WhatsApp-Benachrichtigungen“ zu lesen: „Sie haben derzeit WhatsApp-Benachrichtigungen abonniert.“ Das ist auch bei einem User so, der WhatsApp gar nicht am Smartphone installiert hat und auch kein WhatsApp-Konto hat. Öffnet man das Untermenü bei WhatsApp-Benachrichtigungen, kann man die Nachrichten für „Angebote, Empfehlungen und Werbeaktionen“ deaktivieren. Auch in WhatsApp selbst kann man „Angebote und Ankündigungen“ deaktivieren, wenn man oben auf „Nachrichten verwalten“ tippt, nachdem man zum ersten Mal eine Nachricht von Amazon bekommen hat. Alternativ kann man auf die Nachricht mit „STOP“ antworten.

So kann die Werbung in WhatsApp deaktivieren © Screenshot