Black-Friday-Angebote: 5 praktische Gadgets unter 50 Euro

Amazon startet in die Black-Friday-Woche. Wir haben ein paar Dinge zusammengesucht, die man immer brauchen kann.

Amazon ist am heutigen Donnerstag in seine “Black-Friday-Woche” gestartet und alle, denen das etwas früh vorkommt, haben Recht. Denn der eigentliche Black Friday ist erst in 8 Tagen, am 28. November. Sich “reich sparen” kann man bei derartigen Angeboten selten, das ein oder andere Produkt gibt es aber durchaus ein wenig günstiger.

Wir stellen einige Angebot vor, die den Geldbeutel nicht zu sehr belasten, aber dennoch eine praktische Ergänzung für den Alltag sein können.

Ugreen USB-C aptX 5.3 Bluetooth-Adapter

Wer über Bluetooth-Kopfhörer hochqualitativ Musik hören möchte, muss darauf achten, dass bei der Übertragung nichts verloren geht. Möglich machen des Übertragungsstandards wie aptX. Wenn das Ausgabegerät, auf dem man die Musik abspielt, das nicht unterstützt, kommt auch bei den teuersten Kopfhörern nicht das beste Signal an. Abhilfe verschaffen USB-Dongles, die genau das nachrüsten. Einer davon ist dieser Adapter von Ugreen. Derzeit gibt es ihn ein wenig günstiger: UGREEN USB C aptX 5.3 Bluetooth USB Audio im Black-Friday-ANgebot um 21 Euro.

Bei manchen Kopfhörern liegt ein entsprechender Dongle sogar bei, wie bei diesem Modell von Sennheiser, das wir kürzlich getestet haben:

