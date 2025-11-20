Black-Friday-Angebote: 5 praktische Gadgets unter 50 Euro
Amazon ist am heutigen Donnerstag in seine “Black-Friday-Woche” gestartet und alle, denen das etwas früh vorkommt, haben Recht. Denn der eigentliche Black Friday ist erst in 8 Tagen, am 28. November. Sich “reich sparen” kann man bei derartigen Angeboten selten, das ein oder andere Produkt gibt es aber durchaus ein wenig günstiger.
Wir stellen einige Angebot vor, die den Geldbeutel nicht zu sehr belasten, aber dennoch eine praktische Ergänzung für den Alltag sein können.
➤ Mehr lesen: Amazon Black Friday Woche: So tappst du nicht in die Shopping-Falle
Ugreen USB-C aptX 5.3 Bluetooth-Adapter
Wer über Bluetooth-Kopfhörer hochqualitativ Musik hören möchte, muss darauf achten, dass bei der Übertragung nichts verloren geht. Möglich machen des Übertragungsstandards wie aptX. Wenn das Ausgabegerät, auf dem man die Musik abspielt, das nicht unterstützt, kommt auch bei den teuersten Kopfhörern nicht das beste Signal an. Abhilfe verschaffen USB-Dongles, die genau das nachrüsten. Einer davon ist dieser Adapter von Ugreen. Derzeit gibt es ihn ein wenig günstiger: UGREEN USB C aptX 5.3 Bluetooth USB Audio im Black-Friday-ANgebot um 21 Euro.
Bei manchen Kopfhörern liegt ein entsprechender Dongle sogar bei, wie bei diesem Modell von Sennheiser, das wir kürzlich getestet haben:
➤ Mehr lesen: Sennheiser HDB 630 im Test: Was bringt der Dongle wirklich?
Baseus Mini MagSafe Powerbank 5000mAh
Das Pixel 10 eröffnete endlich auch native Magsafe-Unterstützung für Android-Handys. iPhone-Nutzerinnen und Nutzer kommen hingegen schon lange in den Genuss des praktischen Magneten. Diese kompakte Magsafe-Powerbank von Baseus inklusive Ständer, die wir im Oktober getestet haben, gibt es derzeit um günstigere 32 Euro: Baseus Mini MagSafe Powerbank 5000mAh Qi2-zertifiziert mit klappbarem Ständer.
➤ Mehr lesen: Magnetische Powerbank im Test: Endlich Magsafe auch für Android
Ugreen USB-C-Ladegerät 30W
Ein kleines USB-Ladegerät kann in vielen Situationen, in denen einem unterwegs der Saft ausgeht, der Lebensretter sein. Dieser Ugreen-Adapter kommt mit insgesamt 3 Ports, 2 x USB-C und einmal USB-A. Die Leistung von maximal 30W ist zwar nicht überragend, für einen Preis von 9 Euro geht das aber in Ordnung: UGREEN USB C Ladegerät 30W 3-Port GaN II Netzteil.
Samsung Pro Plus microSD-Karte + SD-Adapter, 512 GB
Was man auch fast immer brauchen kann, sind Speicherkarten. Einen derzeit recht guten Preis bekommt man hier bei der 512GB-Variante der Samsung Pro Plus microSD-Karte. Im Rahmen der Black-Week bezahlt man 38 Euro: Samsung Pro Plus microSD-Karte + SD-Adapter, 512 GB.
Magene H303 Herzfrequenzmesser
Wer sich für das kommende Jahr vielleicht vornimmt, etwas mehr Sport zu machen, für den könnte dieses Angebot interessant sein. Um 21 Euro bekommt man derzeit einen Herzfrequenzmesser der renommierten chinesischen Sportmarke Magene. Dank Bluetooth kann man diesen direkt mit seinem Smartphone verbinden und dann über verschiedene Apps (zb. Strava oder Komoot) Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren aufzeichnen, ganz ohne teure Sportuhr. Magene H303 Herzfrequenzmesser.
Warum die futurezone Partnerlinks einsetzt
Unsere Artikel entstehen in redaktioneller Unabhängigkeit. Die futurezone kann aber eine Provision erhalten, wenn ihr über einen der verlinkten Shops etwas kauft. Was das bedeutet, erfahrt ihr hier.
Kommentare