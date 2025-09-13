Erstmals beide B-21 Stealth-Bomber auf einem Foto zu sehen

13.09.2025

Ein hochauflösendes Foto zeigt den Bomber im Flug und verrät einige interessante Details der Tarneigenschaften.

Es ist beinahe 2 Jahre her als der neue Stealth-Bomber der US Air Force zum ersten Mal abgehoben ist. Der Erstflug des B-21 hat im November 2023 für gehöriges Aufsehen gesorgt. Nun ist auch das 2. Modell des strategischen Langstreckenbomber erstmals abgehoben. Den Erstflug der zweiten B-21 hat mittlerweile auch die US-Luftwaffe bestätigt. Das Tarnkappenflugzeug wurde zur Edwards Air Force Base in Kalifornien überstellt. Auf der Luftwaffenbasis sind dann gleich beide B-21 Stealth Bomber gleichzeitig abgelichtet worden. ➤ Mehr lesen: Zweiter B-21 Stealth-Bomber hebt zum Jungfernflug ab

Beide B-21 Stealth-Bomber auf einem Foto © Edwards Air Force Base

Waffentests stehen am Programm "Mit 2 fliegenden B-21 beschleunigt sich unsere Test-Kampagne", schreibt Secretary of the Air Force Troy Maik auf X. Northrop Grumman selbst schreibt in einer Presseaussendung von einem "robusten" Erstflug des zweiten Modells. Die nächste Phase der Flugtests werde sich mit den Waffen- und Missionssystemen befassen. Auch Bodentests mit mehreren B-21 sind angedacht. Anders als beim Jungfernflug des ersten Bombers war auf dem jetzigen Exemplar keine Datensonde installiert. Die B-21 zog auch keinen Schleppkegel nach sich, der in solchen Fällen zur Druckkalibrierung der Messgeräte im Inneren des Flugzeugs verwendet wird. ➤ Mehr lesen: Stealth Bomber B-2 Spirit: Seltener Blick in das geheime Cockpit

Details des Stealth-Bombers zu erkennen Die US Air Force hat in einer Aussendung auch ein Bild der neuen B-21 im Flug veröffentlicht. Das hochauflösende Bild zeigt mehrere Details des Stealth-Bombers aus nächster Nähe - beispielsweise die ausgefahrenen Antennen, Signallichter, die Markierung für den Schleudersitz sowie die Markierung für die Öffnung zur Luftbetankung. Nicht zu erkennen im Seitenprofil ist der Lufteinlass für die Triebwerke. Auch der "Auspuff" der Triebwerke ist auf den Bildern praktisch unsichtbar. Die gut versteckten Triebwerke tragen wesentlich zu den Tarneigenschaften bei. ➤ Mehr lesen: Rätselraten über neuen chinesischen Stealth-Kampfjet

B21 Stealth-Bomber © US Air Force

Antennen und Tankanschluss Der Tankanschluss am Dach des Flugzeugs ist durch das Schwarz-Weiße-Symbol markiert. Die strichlierte Linie oberhalb des Cockpits zeigt die Luke für den Schleudersitz. Bei der rautenförmigen Aussparung in dunkler Farbe dürfte es sich übrigens ebenso um ein Datenübertragungssystem handeln. An der Unterseite sind 2 bolzenähnliche Objekte zu erkennen, im Bereich der Tragfläche ragt ein solcher Bolzen nach oben. Dabei dürfte es sich um Antennen handeln. Diese werden bei Bedarf ausgefahren. ➤ Mehr lesen: Italienische F-35 fangen riesige russische Antonow ab

B-21 Stealth-Bomber © US Air Force

Niedriger Radarquerschnitt Im Einsatz werden sie eingezogen und schließen bündig mit dem Rumpf ab. Ähnlich verhält es sich mit den Signallichtern, die ebenso bei eingefahren werden können. Die eigefahrenen Elemente tragen dazu bei, den Radarquerschnitt so klein wie möglich zu halten, was die Stealth-Eigenschaften verbessert. ➤ Mehr lesen: Russland fängt US-Flugzeug ab, das mit geheimen Sensor ausgestattet ist

B-21 Stealth-Bomber © US Air Force