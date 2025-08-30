Italienische F-35 fangen riesige russische Antonow ab

30.08.2025

Über der Ostsee kam es vor kurzem zu einem Vorfall mit einer russischen Militärmaschine.

Am Donnerstag haben 2 italienische F-35-Jet-Kampfmaschinen vom NATO-Stützpunkt Ämari in Estland eine russische Antonow An-124 abgefangen, die sich der Ostsee-Region näherte. Der Flug der An-124 war nicht angemeldet und die Maschine hatte ihren Transponder ausgeschaltet. Dadurch wurde das entsprechende Abfangprotokoll gestartet.

Aufgabe der F-35 war es, die Maschine über der Ostsee nahe Kaliningrad visuell und elektronisch zu erfassen und zu begleiten. Damit soll sichergestellt werden, dass sie keine Bedrohung für den NATO-Luftraum darstellt. Ein Angriff oder eine direkte Konfrontation fand nicht statt, die Aktion diente primär der Überwachung, Abschreckung und Luftraumkontrolle.

An-124 Die Antonow An-124 Ruslan gilt als eines der größten strategischen Transportflugzeuge weltweit und wird seit den 1980er-Jahren eingesetzt. Sie wurde entwickelt, um schwere militärische Ausrüstung zu transportieren, darunter Panzer und Raketensysteme. Die Antonov An-124 lässt sich größenmäßig am ehesten mit der Boeing 747 vergleichen. Beide Flugzeuge haben eine ähnliche Länge und Spannweite: Die An-124 misst etwa 69 Meter in der Länge und 73 Meter in der Spannweite, während die Boeing 747, je nach Variante, etwa 70 bis 76 Meter lang ist und eine Spannweite von rund 64 bis 68 Metern aufweist.