Zweiter B-21 Stealth-Bomber hebt zum Jungfernflug ab
Am 10. November 2023 ist die erste B-21 Raider zum ersten Mal geflogen. Nun hob auch der zweite produzierte B-21 Stealth Bomber zu seinem Jungfernflug ab.
Der Flugzeug-Fotograph Jarod Hamilton konnte die B-21 in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Plant 42 in Kalifornien dabei filmen. Daneben fliegt eine F-16.
Anders als beim Jungfernflug des ersten Bombers war auf dem jetzigen Exemplar keine Datensonde installiert. Die B-21 zog auch keinen Schleppkegel nach sich, der in solchen Fällen zur Druckkalibrierung der Messgeräte im Inneren des Flugzeugs verwendet wird.
Unvergesslicher Moment
"Wir sahen, wie die B-21 [aus dem Hangar] herausrollte und dann dort stehen blieb.", erzählte Hamilton TWZ: "Wir hörten das Motorengeräusch und dachten, dass sie vielleicht Rolltests durchführten. Aber als die F-16 auftauchte, wusste ich Bescheid."
➤ Mehr lesen: Warum der Stealth-Bomber B-21 so schlecht präsentiert wurde
"Es war unglaublich", beschrieb er den Start: "Der Sound, die Kraft - das werde ich nie vergessen." Hamilton konnte dabei nur ein paar Minuten des Fluges verfolgen. Wie lange die B-21 in der Luft war und wohin der Bomber flog, weiß er nicht.
Eines von 6 Vorserienmodellen
Dass das zweite der 6 Vorserienmodelle der B-21, die vom Rüstungskonzern Northrop Grumman hergestellt werden, abhob, ist ein wichtiger Schritt im Raider-Programm. Die B-21 soll noch vor Ende des Jahrzehnts in Dienst gestellt werden. Die US-Streitkräfte vollen mindestens 100 Stück des Bombers kaufen. Bis dahin müssen umfangreiche Tests durchgeführt werden.
Auch die US Air Force bestätigte den Erstflug und gab an, dass der Bomber auf der etwa 35 Kilometer entfernten Edwards Air Force Base gelandet sei. "Mit 2 fliegenden B-21 beschleunigt sich unsere Test-Kampagne", schreibt Secretary of the Air Force Troy Maik auf X.
➤ Mehr lesen: Neuer B-21 braucht jetzt schon Geld für eine Modernisierung
Robuster Flug
Northrop Grumman selbst schreibt in einer Presseaussendung von einem "robusten" Flug. Die nächste Phase der Flugtests werde sich mit den Waffen- und Missionssystemen befassen. Auch Bodentests mit mehreren B-21 sind angedacht.
Die B-21 Raider ist als strategischer Langstreckenbomber mit Tarneigenschaften konzipiert. Er kann mit konventionellen Waffen und Nuklearwaffen ausgerüstet werden. Bis 2040 soll die B-21 die B-2 Spirit in der Flotte der Air Force ablösen und auch die B-1 Lancer. Läuft das Programm gut, könnte die B-21 auch die über 60 Jahre alte B-52 Stratofortress ersetzen.
Kommentare