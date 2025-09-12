Zweiter B-21 Stealth-Bomber hebt zum Jungfernflug ab

12.09.2025

Durch 2 B-21-Exemplare in der Luft sollen sich die Tests mit dem strategischen Langstreckenbomber deutlich beschleunigen.

Am 10. November 2023 ist die erste B-21 Raider zum ersten Mal geflogen. Nun hob auch der zweite produzierte B-21 Stealth Bomber zu seinem Jungfernflug ab. Der Flugzeug-Fotograph Jarod Hamilton konnte die B-21 in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Plant 42 in Kalifornien dabei filmen. Daneben fliegt eine F-16.

Anders als beim Jungfernflug des ersten Bombers war auf dem jetzigen Exemplar keine Datensonde installiert. Die B-21 zog auch keinen Schleppkegel nach sich, der in solchen Fällen zur Druckkalibrierung der Messgeräte im Inneren des Flugzeugs verwendet wird.

Unvergesslicher Moment "Wir sahen, wie die B-21 [aus dem Hangar] herausrollte und dann dort stehen blieb.", erzählte Hamilton TWZ: "Wir hörten das Motorengeräusch und dachten, dass sie vielleicht Rolltests durchführten. Aber als die F-16 auftauchte, wusste ich Bescheid." ➤ Mehr lesen: Warum der Stealth-Bomber B-21 so schlecht präsentiert wurde "Es war unglaublich", beschrieb er den Start: "Der Sound, die Kraft - das werde ich nie vergessen." Hamilton konnte dabei nur ein paar Minuten des Fluges verfolgen. Wie lange die B-21 in der Luft war und wohin der Bomber flog, weiß er nicht. Eines von 6 Vorserienmodellen Dass das zweite der 6 Vorserienmodelle der B-21, die vom Rüstungskonzern Northrop Grumman hergestellt werden, abhob, ist ein wichtiger Schritt im Raider-Programm. Die B-21 soll noch vor Ende des Jahrzehnts in Dienst gestellt werden. Die US-Streitkräfte vollen mindestens 100 Stück des Bombers kaufen. Bis dahin müssen umfangreiche Tests durchgeführt werden.