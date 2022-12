Warum der Stealth-Bomber B-21 so schlecht präsentiert wurde

Am liebsten wohl gar nicht präsentiert

Am liebsten wäre der U.S. Air Force vermutlich, wenn der Stealth-Bomber gar nicht der Öffentlichkeit präsentiert werden würde. Tarnkappenbomber haben es schließlich an sich, dass sie praktisch unsichtbar ihre Missionen abwickeln. Diesen Umstand merkte man der Art und Weise, wie der B-21 Raider präsentiert wurde, auch deutlich an.

So wurde der neue Bomber bei Dunkelheit mit einer düsteren Bühnenbeleuchtung erstmals gezeigt. Das Flugzeug wurde nicht einmal zur Gänze aus dem Hangar geschoben. Der Großteil des Fliegers blieb unter Dach.

Damit sollen primär Luftaufnahmen hochauflösender Satelliten verhindert werden. Feindliche Streitkräfte haben nämlich großes Interesse, die Details des B-21 Raider so schnell wie möglich analysieren zu können.