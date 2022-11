China zeigt bei Luftfahrtshow neuen Stealth-Kampfjet

Der Kampfjet der 6. Generation könnte bereits in wenigen Jahren seinen Jungfernflug durchführen.

In China findet derzeit die Luftfahrtmesse Zhuhai Airshow statt und in dessen Rahmen wurde auch der neue Kampfjet gezeigt, an dem das chinesische Militär derzeit arbeitet. Gepostet wurde ein Foto des ausgestellten Konzept-Modells sowie technische Zeichnungen vom Twitter-Account David Wang.