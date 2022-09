Chinas Militär zeigt seine erste eigene Drohnenstaffel

Das chinesische Militär hat erstmals seine Drohnenstaffel offiziell vorgestellt. Die unbemannten Flugzeuge sind im Nordwesten Chinas positioniert und können als Aufklärungs- und Kampfdrohnen eingesetzt werden.

Das chinesische Staatsmedium CCTV zeigte Bilder von GJ-2-Drohnen, die das Gelände verschiedener Umgebungen abtasten, eine weitere Drohne verfolgen und auf ein bewegtes Ziel am Boden schießen. "Sie fliegen über Ebenen, das Meer, den Dschungel, entwickeln Taktiken in herausfordernden Umgebungen und zeigen ihre Fähigkeiten auf dem unbemannten Schlachtfeld", hieß es in dem Bericht.