Google zeigt neues Android XR: Erstes Gerät kommt von Samsung

XR steht für Extended Reality , wie es etwa von Samsung in der entsprechenden Mitteilung heißt. “XR erzeugt dabei eine dynamische, räumliche Umgebung”, so Samsung. Nutzerinnen und Nutzer können “visuell, über ihre Stimme und durch körperliche Gesten mit den digitalen Raumelementen interagieren”, so das Unternehmen.

Auch Fotos kann man sich direkt in die Umgebung einblenden, lassen. Per "Circle to Search" kann man beispielsweise Informationen über Gegenstände in ihrer Umgebung abrufen, indem sie diese einfach einkreist.

Android-Apps als Basis

Android XR basiert auf dem Android Open Source Project (AOSP) und zielt darauf ab, eine offene Plattform für Entwickler und Hardwarehersteller zu schaffen. Die Hoffnung von Google ist es freilich, dass möglichst viele Entwickler ihre gewöhnlichen Android-Apps für den Einsatz in dem neuen Betriebssystem anpassen.

Für Entwicklerinnen und Entwickler steht bereits eine Vorschauversion zur Verfügung. Werkzeuge wie ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity und OpenXR werden darin unterstützt.