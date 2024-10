Apple könnte Produktion von Vision Pro bis Jahresende einstellen

Weil kaum jemand die Vision Pro haben will, soll Apple die Produktion massiv zurückfahren.

Als Apple seine smarte Brille präsentiert hat, hoffte man damit, ein neues Zeitalter einzuläuten. Die bisherige Bilanz der Vision Pro sieht jedoch eher bitter aus. Die Verkaufszahlen sind nie richtig in Schwung gekommen, das Interesse an dem 3.500 Dollar teurem Gerät hält sich in Grenzen.

Produktion wird massiv zurückgefahren

Nun bleibt Apple angeblich nichts anderes übrig, als die Fertigung der AR-Brille massiv zurückzufahren. Bis Jahresende könnte die Produktion sogar komplett eingestellt werden. Das berichtet "The Information" und beruft sich dabei auf Insider.

Dem Bericht zufolge hätten mehrere Zulieferfirmen bisher genug Komponenten für 500.000 bis 600.000 Stück des Headsets hergestellt. Eine der genannten Fabriken soll die Produktion von Vision-Pro-Komponenten bereits im Mai eingestellt haben. Apple selbst wollte sich zu dem Thema nicht äußern.

