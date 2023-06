Warum Apple Manager keine Vision Pro aufsetzen

Apples neue Vision Pro soll die Zukunft des Computers neu definieren. Der Konzern hat sein neues Produkt zwar stolz präsentiert, laut dem Apple-Experten Mark Gurman sind aber weder Tim Cook noch andere Apple-Führungskräfte mit dem Headset zu sehen.

Von Tim Cook gibt es lediglich Bilder, auf denen er neben dem Gerät zu sehen ist, sie aber nicht trägt. Im Gegensatz dazu zeigt sich das leitende Apple-Management bei der Vorstellung neuer iPhones oder Apple Watches immer mit dem jeweiligen Gerät in oder an der Hand. Damit drücken sie ihr Vertrauen in den Erfolg des Produktes an.

Hoher Preis könnte abschrecken

Laut Gurman könnte sich Apple noch unsicher fühlen, was das sperrige Design und die dystopische Optik der Vision Pro angeht. Auch könnte Apple derzeit hoffen, dass der hohe Preis von 3.500 Dollar die Menschen nicht abschreckt.