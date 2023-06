Erster Blick auf Apple Vision Pro: Ich habe 4 Fragen

Apples AR/VR-Headset wurde am Montagabend vorgestellt. 4 Fragen, die sich für mich noch stellen.

Es wäre schon eine kleine Sensation gewesen, wenn es nicht passiert wäre: Apple hat im Rahmen seiner WWDC-Keynote am Montagabend (MESZ) sein AR/VR-Headseat Vision Pro vorgestellt. Firmenchef Tim Cook ließ es sich nehmen, die Vorstellung mit der berühmten “One more thing”-Phrase einzuleiten, die Steve Jobs bei der iPhone-Präsentation berühmt gemacht hat. Was danach folgte, war perfektes Apple-Kino (im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch die Anwesenden vor Ort haben sich nur das vorab aufgezeichnete Video angeschaut). Die Brille wurde als Zukunft des Computings und der Unterhaltung inszeniert. Egal, ob am Arbeitsplatz, zuhause oder im Flugzeug. ➤ Mehr lesen: Vision Pro: Das ist Apples Headset Warum durfte ich es nicht ausprobieren? Nach Ende der Keynote stürmten die anwesenden Medienvertreter*innen ins Steve Jobs Theater, um dort ein bisschen enttäuscht zu werden. Zwar war die Brille ausgestellt, die Mitarbeiter*innen wiesen jedoch sofort darauf hin, dass man sie nicht berühren durfte. “No touching”, hieß es. Rein optisch macht das Headset jedenfalls etwas her. Es sieht deutlich hochwertiger aus als vergleichbare Produkte. Allerdings kann ich auch die Skibrillen-Vergleiche nachvollziehen.

Zugegeben, die Frage, warum ich sie nicht ausprobieren durfte, kann ich mir relativ einfach selbst beantworten. Das Produkt ist einfach noch nicht in einem Stadium, in dem es in einem schnellen Demo-Setting genutzt werden kann. Apple hat im Rahmen der Präsentation gezeigt, dass es detaillierter Einstellungen hinsichtlich Kopfgröße und dergleichen bedarf. Natürlich könnte man sie der anwesenden Presse auch “irgendwie” auf den Kopf setzen, das Ergebnis und die darauffolgende Berichterstattung wäre aber aus Sicht Apples wohl wenig wünschenswert.