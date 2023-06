M2 Ultra: Apple zeigt seinen stärksten Prozessor

Der M2 Ultra vervollständigt Apples M2-Familie. Apple nennt ihn selbst den „größten und leistungsfähigsten Chip, den Apple je entwickelt hat“. Zu finden sein wird er im neuen Mac Studio und Mac Pro. Ein MacBook mit M2 Ultra wurde nicht angekündigt.

Der M2 Ultra wird in 5-Nanometer-Bauweise hergestellt. Im Grunde handelt es sich um 2 M2 Max, die miteinander verbunden wurden. Der M2 Ultra unterstützt bis zu 192 GB Arbeitsspeicher und hat eine Speicherbandbreite von 800 GB/s. Die CPU ist um 20 Prozent stärker als der M1 Ultra, die GPU um 30 Prozent schneller. Außerdem soll der Mac Pro mit M2 Ultra 3x schneller sein, als der schnellste Mac Pro mit Intel-CPU.

➤ Mehr lesen: Unser Live-Ticker der WWDC 2023-Keynote zum Nachlesen

24 CPU-Kerne, bis zu 72 GPU-Kerne

Insgesamt besteht der M2 Ultra aus 24 CPU-Kernen. 16 davon sind für hohe Leistung, 8 für hohe Effizienz – also Anwendungen, die weniger Leistung und damit auch weniger Energie benötigen. Die GPU wird es mit 60 oder 72 Kernen geben.

Als konkrete Beispiele für das Mehr an Power gibt an, dass ein Mac Studio mit M2 Ultra um bis zu 50 Prozent schneller beim Kolorieren mit DaVinci Resolve in der Videoverarbeitung ist als das Mac Studio mit M1 Ultra. Beim Rendern von 3D-Effekten ist das Mac Studio mit M2 Ultra gleich 3x schneller als das Gegenstück mit M1 Ultra.

Zudem unterstützt die Display Engine bis zu 6 Pro Display XDRs. Jeder der Bildschirme hat eine Auflösung von 6.016 x 3.384 Pixel: Der M2 Ultra kann also über 122 Millionen Pixel gleichzeitig ansteuern.