BAE baut Railgun-Munition feuernde Haubitze für US-Army

Die US-Army will einen Auftrag an BAE Systems vergeben, mit dem Ziel, eine selbstfahrende 155-mm-Haubitze zu entwickeln, die als neuartiges Luft- und Raketenabwehrsystem dienen soll. Davon berichtet The War Zone unter Berufung auf offizielle Regierungsdokumente.

Das als Multi-Domain Artillery Cannon (MDAC) bezeichnete System soll in der Lage sein, Drohnen, Marschflugkörper sowie Flugzeuge und Hubschrauber abzuschießen. Dabei kommt Hyperschallmunition zum Einsatz, die ursprünglich für das inzwischen eingestellte elektromagnetische Railgun-Programm der US-Marine entwickelt wurde.

Die Hochgeschwindigkeitsprojektile könnten früheren Berichten zufolge mit Geschwindigkeiten von über 3.000 Meter pro Sekunde fliegen. Sie sollen präzise, schwer abzuwehren und vor allem günstiger sein als klassische Luft-Boden-Raketen für die Flugabwehr.

➤ Mehr lesen: Neue Artillerie der US Army schießt mit Railgun-Projektil