Neue Artillerie der US Army schießt mit Railgun-Projektil

Als Munition sollen Hochgeschwindigkeitsprojektile verwendet werden, die eigentlich für die gescheiterte elektromagnetische Railgun der US Navy entwickelt wurden. Sie könnten mit Geschwindigkeiten von über 3.000 Meter pro Sekunde fliegen.

Die US Army arbeitet derzeit an einem neuen Luftabwehrsystem auf Basis einer 155-mm-Haubitze . Das Projekt läuft unter dem Namen Multi-Domain Artillery-Cannon ( MDAC ).

Weitere Anforderungen sind, dass MDAC als Batterie arbeiten kann, also im Verbund mit weiteren MDACs, anderen Flugabwehrmaßnahmen und Feuerleitstellen. MDAC soll hochgradig automatisiert sein und ferngesteuert bedient werden können.

Der erste Prototyp soll bis spätestens 2027 geliefert werden, Tests sollen dann 2028 folgen. Die 155mm-Haubitze soll auf einem Lkw montiert sein. Das heißt, sie muss nicht per Anhänger von anderen Fahrzeugen gezogen werden.

Das Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO) der Armee hat nun die Beschaffung von MDAC angestoßen . Davon berichtet The War Zone .

Das für den Einsatz in der Railgun entwickelte HVP war ein kinetisches Projektil, das Ziele durch bloße Aufprallkraft zerstören sollte. Die Höchstgeschwindigkeit sollte dabei bei rund 9.000 km/h liegen. Es waren auch Versionen angedacht, die über Sprengköpfe verfügen.

Dadurch entsteht ein Magnetfeld . Dies erzeugt Lorentzkraft, bei der ein Magnetfeld Kraft auf bewegte Ladungen ausübt. Der Schlitten wird dadurch beschleunigt, entgegen der Richtung der Energiequelle, also hin zur Mündung der Railgun. Das Projektil auf dem Schlitten wird dadurch mit extrem hoher Geschwindigkeit weggeschossen.

Die Railgun funktioniert ähnlich wie ein Katapult . Ein Schlitten läuft zwischen 2 Schienen – daher auch der Name Railgun (rail = Schiene). Eine Schiene ist positiv, die andere negativ geladen. Durch den stromleitenden Schlitten wird der Kreislauf zwischen den beiden Schienen geschlossen.

Entsprechende Tests fanden in den vergangenen Jahren statt. Der Navy zufolge würden HPVs eine maximale Reichweite von 17 bis 40 Seemeilen (31 bis 74 Kilometer) haben, wenn sie von einer geschleppten 155-mm-Haubitze M777 bzw. einem 5-Zoll-Geschütz Mk 45 abgefeuert werden.

Die Idee bei der Entwicklung von HPV war, dass ein Universalgeschoss wird. Es sollte nicht nur in Railguns, sondern auch in regulären Kanonen und Geschützen zum Einsatz kommen.

Für die Flugabwehr soll das in erster Linie deutlich günstiger sein als klassische Luft-Boden-Raketen. Zwar ist unklar, wie viel die Projektile genau kosten werden, frühere Angaben lagen jedoch bei rund 100.000 Dollar. Zum Vergleich: Moderne US-Raketen zur Abwehr von Luftzielen kosten zwischen 400.000 Dollar und mehreren Millionen Dollar.

Im Unterschied zu den Railguns sollen die gelenkten Hyperschall-Projektile bei MDAC nicht mittels Elektromagnetismus “herauskatapultiert” werden, sondern konventionell mittels Treibladung verschossen werden. Durch ihre hohe Geschwindigkeit wären sie in der Lage, so gut wie alle ankommenden Gefahren abzuschießen, ohne selbst abgefangen zu werden.

© US Navy

In den aktuellen Dokumenten wird kein spezifisches HVP erwähnt. Das HVP für das Railgun-Projekt der Navy wurde damals von BAE Systems entwickelt.

Das 155mm-Artilleriesystem wird seit 2010 hergestellt. Es hat eine hohe Magazinkapazität, einen Autolader für eine schnelle Schussfolge und kann sowohl einzeln als auch als Batterie autonom agieren, sobald die Zielkoordinaten eingegeben sind. Es ist also erprobt und erfüllt bereits einige der Voraussetzungen, die die US Army an MDAC stellt.