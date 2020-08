Was ist eine Railgun?

2,3 Kilometer pro Sekunde

Das Ziel der US Navy ist jetzt, einen 32-Megajoule-Prototyp einsatzbereit zu machen. Dazu soll diese Railgun 10 Schuss pro Minute abgeben können. Die Projektile haben eine Einschlagsenergie von 32 Megajoules und eine Einsatzreichweite von bis zu 360 Kilometern. Die Projektile wiegen 10 Kilogramm und sind 46cm lang. In Tests an Land erreichten sie eine Geschwindigkeit von über Mach 7, also mehr als 8.500 km/h – das ist schneller als 2,3 Kilometer pro Sekunde. Durch die hohe Geschwindigkeit entspricht die Aufschlagsenergie am Ziel in etwa der Explosion von 4,6 Kilogramm C4, obwohl das Projektil keinerlei Sprengstoff enthält.

Das Ziel der US Navy ist die Railgun so weiterzuentwickeln, dass Projektile mit 64 Megajoules Energie aufschlagen. Bis so eine Railgun auf einem Schiff eingesetzt werden kann, rechnet die US Navy mit mindestens 10 Jahren Entwicklungszeit.