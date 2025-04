Neue Icons für Microsoft 365 aufgetaucht

Das gegenwärtige Aussehen der Office-Symbole hat sich seit 2018 nicht verändert . Das neue Design entfernt sich wieder etwas vom damals etablierten flachen Look und wirkt dreidimensionaler .

Microsoft hat offenbar ein neues Design für die Microsoft 365-Icons . In einer Umfrage testet das Unternehmen, wie das bei Nutzerinnen und Nutzern ankommt, berichtet Windows Central .

Die neuen Icons passen gut zu den 3D-Emoji , die seit 2023 in Windows 11 angezeigt werden, z.B. innerhalb von Teams-Chats. Farblich wirken sie durch ihre Farbverläufe und stärkere Kontraste etwas lebhafter als das derzeitige Design. Statt auf schroffe Kanten setzen die neuen Symbole auf fließendere Linien .

Design noch nicht bestätigt

Microsoft hat das Design noch nicht bestätigt. Es ist gut möglich, dass die Icons bis zum Launch noch verändert werden.

Für das im Jänner vorgestellte Rebranding von „Microsoft 365 (Office)“ zu „Microsoft 365 Copilot“ erntete das Unternehmen online Spott und Kritik. Der Versuch, den KI-Assistenten im Namen zu verankern und den Zusatz „Office“ endgültig fallen zu lassen, dürfte viele Nutzerinnen und Nutzer verwirren. Das Logo für die Software-Suite, eine in sich verschlungenes Band in blau und violett, wurde durch ein das Copilot-Logo in Regenbogenfarben ersetzt.