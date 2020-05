Video: Navy-Kriegsschiff zerstört Drohne mit Laser

Günstiger Betrieb

Mit den Lasern könnten sich Schiffe unter anderem auch gegen Langstrecken-Marschflugkörper verteidigen, hofft die US-Marine. Entwickelt wird das System vom Unternehmen Northrup Grumman. Der Vertrag zur Entwicklung des Lasersystems umfasst 53 Millionen US-Dollar.

Zuvor pries die Northrup Grumman auch die geringen Betriebskosten derartiger Waffen an. Ein Schuss kostet demnach nur so viel, wie eine Gallone Diesel-Treibstoff in den USA, also in etwa 3 US-Dollar.