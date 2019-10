US Navy überträgt Strom drahtlos per Laser, um Kaffee zu machen

Drohnen, die während des Fluges aufgeladen werden, um länger fliegen zu können. Solarkollektoren im Weltraum, die Strom an jeden noch so abgelegenen Ort auf der Welt schicken können. Oder einfach nur genug Strom für eine frei stehende Kaffeemaschine. Das alles scheint mit der drahtlosen Übertragung von Strom per Laser möglich. Dass Ideen wie diese nicht nur machbar, sondern auch sicher für Menschen sein können hat nun eine Demonstration in den USA gezeigt.

325 Meter

Im Naval Surface Warfare Center in Bethesda, Maryland, einer riesigen Anlage für Simulationen mit Schiffsmodellen der US Navy, übertrug ein Laser bei der Demonstration 400 Watt über eine Distanz von 325 Meter. Entwickelt wurde das System im Rahmen des Forschungsprojekts PTROL (Power Transmitted Over Laser), das vom US Naval Research Laboratory gemeinsam mit Partnern aus der Industrie initiiert wurde.