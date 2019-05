Wie drahtloses Aufladen funktioniert und was daraus wird

Aufladen am Nachttisch

Immer mehr Smartphones und andere Mobilgeräte unterstützen das induktive Aufladen. Den Nutzern wird vor allem erhöhter Komfort versprochen. Statt ein Kabel an Steckdose und Mobilgerät anzuschließen, legt man letzteres einfach auf ein Pad oder stellt es in einen Ladeständer. Vielen Nutzern kommt das gerade dann sinnvoll vor, wenn das Gerät gerade nicht benutzt wird. Beliebt sind etwa drahtlose Ladestationen an Nachttisch oder gar im Nachttisch - immer mehr Möbelstücke weisen so eine Funktion auf. Auch Ikea mischt kräftig mit.

Will man das Smartphone benutzen und hebt es vom Ladepad, ist klarerweise Schluss mit Aufladen. Das induktive Aufladen funktioniert nur, wenn die Spulen von Ladegerät und Empfängergerät wenige Millimeter voneinander entfernt sind. Insofern ist es auch wichtig, wie ein Smartphone auf einem Pad platziert wird. Nutzer sollten jedenfalls überprüfen, ob die Spulen-Angleichung ("Coil Alignment") funktioniert hat und ob die Stromübertragung erfolgreich verläuft. Technische Tricks helfen dabei, etwa Magnetkontakte oder bewegliche Spulen im Ladegerät, die ihre Position an jene des Empfängergeräts anpassen.

Es gibt auch Ladegeräte, die ohne Netzstrom auskommen. Sie besitzen einen eigenen Akku und teilen dessen Kapazität bei Bedarf. Seit Kurzem können das auch Samsung-Smartphones. Das im Februar vorgestellte Galaxy S10 kann seinen Strom etwa per "PowerShare" drahtlos an bestimmte andere Handys, Kopfhörer oder Smart Watches übertragen. Auch aktuelle Huawei-Smartphones, wie etwa das P30 Pro, bieten so eine Funktion.