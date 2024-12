Wenig überraschend kommt eine aktuelle Umfrage von Deloitte zum Ergebnis, dass die Österreicherinnen und Österreicher viel Zeit am Smartphone verbringen. Der Großteil gibt sogar an "zu viel Zeit" am Handy zu hängen.

Die 14- bis 29-Jährigen haben ihr Smartphone täglich mehr als 5 Stunden in Verwendung. Fast ein Drittel aller Befragten kommt auf eine Nutzungsdauer von mindestens 4 Stunden täglich. Im Durchschnitt wird das Handy pro Tag 36 Mal entsperrt.

