Von wegen KI: Was Österreichern bei Handys wirklich wichtig ist

Die Wahl eines neuen Smartphones orientiert sich hierzulande an eher konservativen Aspekten - eine Umfrage mit überraschenden Ergebnissen.

Wenn man sich in Österreich umhört, dann hat das Traum-Smartphone einen langanhaltenden Akku, eine hochwertige Kamera und ist robust. Von so manchen Funktionen wollen die Österreicherinnen und Österreicher nicht allzu viel wissen. Teilweise sind sie sogar mit ihren Smartphones überfordert.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Handy-Hersteller Vivo. Gemeinsam mit Marktforschungsinstitut Marketagent wurden 1.000 Personen eines bevölkerungsrepräsentativen Samples zum Umgang mit dem Smartphone befragt.

Wir haben eine ähnliche Umfrage erstellt. Um zu sehen, was futurezone-Leserinnen und -Leser überfordert, was ihnen bei der Wahl eines neuen Smartphones besonders wichtig ist und um selbst an der Umfrage teilnehmen zu können, müsst ihr eventuell einen möglichen Ad-Blocker deaktivieren.

