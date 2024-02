So findet man heraus, wie gut der Smartphone-Akku noch ist

Wer wissen will, wie viele Ladezyklen das Smartphone auf dem Kasten hat, muss tief graben.

So lässt sich feststellen, ob man eventuell den Akku seines iPhones tauschen lassen soll. Leider ist diese Funktion aber bisher nur einer Beta-Version von iOS und ausschließlich für die aktuellen iPhone-15-Modelle verfügbar.

Apple hat erst kürzlich und überraschend ein Feature gezeigt , das einige Details über die Batterie bereithält. Damit kann man direkt in den Einstellungen unter "Batterie" die Akku-Gesundheit sowie die Anzahl der bisherigen Ladezyklen auslesen.

Außerdem ist es beim Kauf oder Verkauf von gebrauchten Smartphones immer so eine Sache, weil man nie genau weiß, wie stark der Akku von den Vorbesitzer*innen in Anspruch genommen wurde.

Ein Akku, der nicht lange genug durchhält, zählt zu größten Ärgernissen im Smartphone-Alltag. Viele haben daher bereits ein Akku-Pack in der Tasche oder zumindest ein Ladekabel eingesteckt.

Wer weiß wie, kann aber den Gesundheitszustand seines Akkus auch auf älteren iPhones auslesen. Es ist zwar nicht so einfach, wie ein Blick in die Einstellungen, aber dennoch für alle schaffbar. Auch auf Android-Handys können Akku-Gesundheit und Anzahl der Ladezyklen eingesehen werden.

So liest man die Akku-Details bei iPhones aus

Anleitung für iPhones

Bei älteren iPhones führt der Weg zu den Akku-Details über die Analysedaten, die sich tief in den Einstellungen des Geräts verstecken. Dort lassen sich die Informationen manuell auslesen oder man kann sich mit vorgefertigten Shortcuts weiterhelfen, die man in der Shortcut-App am iPhone hinzufügt.

Passende Shortcuts kann man sich aus dem Internet holen. Dort sind einige zu finden - beispielsweise hier oder hier. Diese Shortcuts sind von irgendwelchen Personen erstellt worden. Ich habe sie ausprobiert, sie funktionieren. Dennoch gilt: Verwendung auf eigene Gefahr.