10 Tipps, wie der Akku des Android-Smartphones länger hält

Wer dem Energiesparmodus vorbeugen will, kann selbst Stromfresser ausschalten.

Checken, welche Apps am meisten Strom fressen

Checken, welche Apps am meisten Strom fressen

Checken, welche Apps am meisten Strom fressen

Checken, welche Apps am meisten Strom fressen

Egal, was Hersteller versprechen – nach einiger Zeit müssen alle Smartphone-Akkus täglich geladen werden, auch im normalen Betrieb. Vergisst man es rechtzeitig anzustecken oder stellt unterwegs fest, dass der Ladestand die gefürchtete 50-Prozent-Grenze unterschritten hat und keine Möglichkeit zum Laden in Aussicht ist, gibt es einige einfache Maßnahmen, um die Laufzeit zu verlängern.

Die meisten neueren Smartphones regulieren die Helligkeit des Screens automatisch. Sie erkennen, ob man sich in einer dunklen oder hellen Umgebung befindet, und passen den Bildschirm daran an. Meistens ist das natürlich praktisch, ein heller Bildschirm braucht aber auch mehr Strom.

In den Display-Einstellungen kann man zudem die Zeit einstellen, nach der sich das Display automatisch ausschaltet. Wird es in der Tasche versehentlich aktiviert, schaltet es sich nach kurzer Zeit wieder aus, wenn man die Zeit reduziert.

Das Always-on-Display zeigt bestimmte Informationen wie die Zeit immer an. Das frisst natürlich viel Strom, ist aber in den Einstellungen recht gut versteckt. Man findet es unter „ Einstellungen“ > „Display“ > „Sperrbildschirm“ (Samsung). Bei Android navigiert man noch weiter zu „Bildschirmverhalten“ . Hier gibt es die Option „ Zeit und Informationen immer anzeigen “, die man hier deaktivieren kann. Ebenso kann man hier deaktivieren, dass es bei neuen Mitteilungen, beim Hochheben oder durch Antippen automatisch aktiviert wird.

Daher bietet es sich an, die Funktion auszuschalten und die Helligkeit des Bildschirms manuell anzupassen. Man findet sie unter „ Einstellungen “ > „Display “ > „Automatische Helligkeit “ bzw. bei Samsung unter „Einstellungen “ > „Anzeige “ > „Adaptive Helligkeit “ . Hat man die Funktion ausgestellt, kann man durch Herunterziehen der Schnelleinstellungen die Helligkeit jederzeit anpassen.

Bildwiederholrate

Bleiben wir in den Display-Einstellungen, ist dort noch ein Stromfresser zu finden: die Aktualisierungsrate des Displays. Man gewöhnt sich schnell an die Geschwindigkeit eines 120-Hz-Bildschirms, doch das verbraucht deutlich mehr Strom als eine reduzierte Bildrate.

Deaktiviert man die automatische Anpassung, reduziert sich diese auf einen geringeren Wert, zumeist 60 Hz, und man schont den Akku. Das „Smooth Display“ sollte deaktiviert werden bzw. die Einstellung zur Bildwiederholrate sollten auf „Standard“ gestellt werden.

➤ Mehr lesen: So hältst du deinen Handy-Akku im Sommer kühl

Dark Mode

Lange ging man davon aus, dass OLED-Displays im dunklen Modus deutlich an Energie sparen. Für viele ist die Ansicht, in der Inhalte auf dunklem statt hellem Grund angezeigt werden, angenehmer für die Augen. Wie viel die Einstellung aber wirklich bringt, kommt auf die Nutzung an.