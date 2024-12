KI-Kamera erkennt betrunkene Autofahrer

Zahlreiche Unfälle im Straßenverkehr könnten verhindert werden, wenn sich Autofahrerinnen und Autofahrer nicht betrunken hinter das Lenkrad setzen würden. Um beeinträchtigte Personen am Steuer aus dem Verkehr zu ziehen, setzt die Polizei in England nun auf ein Kamerasystem.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz werden die aufgenommenen Bilder quasi in Echtzeit ausgewertet. Polizeibeamte können umgehend darauf zugreifen und Verdächtige einer gezielten Kontrolle unterziehen.

➤ Mehr lesen: Robotaxi gerät wegen Softwarefehler im Kreisverkehr in Endlosschleife

KI analysiert Fahrweise

Anhand der Fahrweise will das System erkennen, ob jemand betrunken ist oder unter dem Einfluss von Drogen steht. Derzeit werden die mobilen KI-Kameras in Südengland in den Grafschaften Cornwall und Devon getestet, wie es in einem Bericht der BBC heißt.

➤ Mehr lesen: Video-KI Sora liefert gruselige und beeindruckende Clips