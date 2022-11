Alexa macht Milliardenverluste: Was ist los mit Sprachassistenten?

Im November 2014 brachte der Techriese Amazon seinen Sprachassistenten „Alexa“ auf den Markt. Über Amazons smarten Lautsprecher „Echo“ kann Alexa per Sprachsteuerung das Wetter ansagen, Musik abspielen oder den Wecker stellen. Die Erwartungen an Alexa waren damals hoch. Der US-Fernsehsender CNN bezeichnete sie etwa als „Computer der Zukunft“.

Doch der Sprachassistent wird den Hoffnungen von Medien und Hersteller nicht gerecht. Alexa sei ein „kolossaler Misserfolg“ sagt ein Ex-Mitarbeiter. Amazon fuhr Berichten zufolge in den ersten 3 Monaten des Jahres mit Alexa einen Verlust von 3 Milliarden US-Dollar ein – doppelt so viel wie jede andere Abteilung des Online-Versandhauses. Auch Google musste zuletzt Personal in seiner Google-Assistant-Abteilung abbauen. Es drängt sich die Frage auf: Was ist los mit Sprachassistenten?

Hinkendes Geschäftsmodell

Über die reinen Nutzungszahlen von Sprachassistenten können sich Anbieter nicht beklagen. 32 Prozent aller US-Amerikaner*innen haben 2021 mit Alexa interagiert. Übertrumpft wird sie nur von Apples Siri mit 34 Prozent. In Österreich besitzen aktuell 17 Prozent einen smarten Lautsprecher. Und dem Markt wird weiteres Wachstum prognostiziert.

Warum die Sprachassistenten dennoch in Geldnot stecken, erklärt Christopher Frauenberger, Forscher am Center for Human-Computer-Interaction der Universität Salzburg: „Die Dinge, die Menschen mit Sprachassistenten machen, sind banal. Sie stellen eine Eieruhr ein, suchen nach einem Lied, das sie gerade im Radio gehört haben, oder schalten vielleicht das Licht an“. Amazon hatte aber stets gehofft, dass Nutzer*innen Alexa nicht nur triviale Befehle erteilen, sondern mit ihr auf Shopping-Tour gehen. Und zwar auf Amazon. So wollte der Konzern zusätzliche Gewinne einstreifen. „Aber auch Daten über das Kaufverhalten von Menschen bekommt Amazon ohne solche Interaktionen natürlich nicht“, erklärt Frauenberger.

Dass das Geschäftsmodell nicht aufgegangen ist, belegt auch Amazon selbst. Alexa verzeichnete im vierten Jahr nach ihrem Marktdebüt eine Milliarde Interaktionen pro Woche, berichten US-Medien. Der Löwenanteil dieser Interaktionen entfalle auf triviale Befehle und nicht auf Käufe, die für Amazon gewinn- oder datenbringend sind.