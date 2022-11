Vor Verkauf? Amazon stellt Alexa auf den Prüfstand

Einigen Amazon-Mitarbeiter*innen in unrentablen Abteilungen soll außerdem mitgeteilt worden sein, sich anderswo im Unternehmen umzusehen. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos gab auf Twitter an, dass man in dieser Wirtschaftslage " die Luken dicht " machen müsse.

Ein Amazon-Sprecher sagte gegenüber dem Journal, dass Amazon „in Bezug auf die Zukunft von Alexa so optimistisch ist wie nie zuvor” und es ein wichtiges Geschäft und ein wichtiger Investitionsbereich bleiben würde. Alleine im vergangenen Jahr seien die Interaktionen mit Amazons Alexa um 30 Prozent gestiegen.

Eine Billion an Börsenwert verloren

Erst vor wenigen Tage war Amazon in den Medien - nämlich als die erste Firma, die eine Billion Dollar (1.000 Milliarden Dollar) an Marktwert verloren hatte. Seit die Aktie im Juli 2021 ihren Höchststand erreichte, verlor sie etwa die Hälfte an Wert.

Somit ist der Onlinehändler “nur” noch etwa 900 Milliarden Dollar wert. Amazon-Gründer Chef Bezos wird aber immer noch ein Vermögen von über 100 Milliarden Dollar zugeschrieben.

Milliarden an Investitionen

Andererseits investierte Amazon 2022 auch fleißig und kaufte einige Unternehmen auf, darunter den Staubsaugerroboter-Hersteller iRobot. Der Roomba-Hersteller kostete dem Unternehmen 1,7 Milliarden Dollar.

Auch im Gesundheitswesen will Amazon Fuß fassen. Der den US-amerikanische Hausarzt-Filialen-Betreiber One Medical ging im Sommer um 3,9 Milliarden Dollar an den Handelsriesen.