ImageTwin lässt Betrüger in der Forschung auffliegen

Das österreichische Start-up findet Betrüger in der Forschung mit KI-Algorithmen und hilft Studien zu checken.

Im Bereich der Life Sciences gab es in den vergangenen Jahren einige wissenschaftliche Durchbrüche, die die Welt veränderten – darunter etwa die Erfindung der Genschere CRISPR, der mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 und neue Erkenntnisse zum menschlichen Mikrobiom.

Damit solche beeindruckenden Fortschritte auch in Zukunft gelingen, müssen Forscherinnen und Forscher stets sehr genau arbeiten. Fehler sollen sie keine machen.

➤ Mehr lesen: Wo die österreichische Forschung Künstliche Intelligenz einsetzt

Leider ist das in der Wissenschaft nicht immer so. Es gibt sogar schwarze Schafe, die mit Absicht schummeln und falsche Sachverhalte in ihren Ergebnissen präsentieren.

ImageTwin entlarvte Manipulation

Einen solchen Fall gab es Anfang 2024: Forscher einer der weltweit führenden Krebskliniken, dem Dana-Faber Cancer Institute in Boston, sollen manipulierte Bilder von Bakterien, Zellkulturen und einer speziellen Labortechnik veröffentlicht haben. Solche Fälle können das Image der Wissenschaft schädigen. Aufgeflogen ist der Betrug dank einer Software des österreichischen Unternehmens ImageTwin.

Das Wiener Start-up hat nämlich ein Computerprogramm entwickelt, das Plagiate bei Abbildungen im Bereich der Life Sciences (Biowissenschaften) erkennt und mit dem man Bilder in Publikationen auf ihre Richtigkeit überprüfen kann.

Wie Plagiatsprüfung bei Texten

Für Texte gibt es solche Programme bereits seit längerem. Mittlerweile werden sogar viele Masterarbeiten bereits automatisch damit gecheckt. Wissenschaftliche Abbildungen stellten jedoch lange eine Ausnahme dar. Gerade im Bereich der Life Sciences spielen diese eine wichtige Rolle. Weil die Zahl der Veröffentlichungen von Jahr zu Jahr steigt, ist der Überprüfung durch Menschen aufwändig.