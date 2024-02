Ratten mit Riesen-Genitalien: Aufregung um wissenschaftliche Arbeit

Künstliche Intelligenz schlägt sich auch immer stärker in der Wissenschaft nieder. Zumeist produktiv, manchmal fragwürdig. Die folgende Geschichte ist eher unter zweiterem einzuordnen. Seit Donnerstag sorgt ein Paper unter Forscher*innen für Aufsehen. Die Arbeit , die bereits das Peer-Review durchlaufen und in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, enthält allerdings groteske Bilder.

Arbeit stammt aus China

Die Arbeit trägt den Titel “Cellular functions of spermatogonial stem cells in relation to JAK/STAT signaling pathway” und stammt von 3 Forscher*innen aus China. Die Zeitschrift, in der sie veröffentlicht wurde, heißt Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Am Donnerstag meldete der Herausgeber der Zeitschrift seine Besorgnis und erklärte, dass man sich der Berichte über den Artikel bewusst sei. “Derzeit wird eine Untersuchung durchgeführt und diese Mitteilung wird nach Abschluss der Untersuchung entsprechend aktualisiert”, heißt es an dieser Stelle.

Rattenbild ging viral

Für besonders viel Aufsehen sorgte naturgemäß das Bild der Ratte. Abgesehen von der Tatsache, dass die Darstellung anatomisch vollkommen falsch ist, machen Wörter wie “iollotte sserotgomar cell” und “dck” schlichtweg keinen Sinn. Doch auch ein weiteres Bild, das eigentlich eine Signaltransduktion von Zellen darstellen soll, macht bei genauerer Betrachtung keinen Sinn.