KI-Bildgeneratoren: Was sie können und wie man sie verwendet

KI-Bildgeneratoren im Internet können in wenigen Sekunden fantasievolle oder realistische Motive kreieren. Wir zeigen euch, wie es geht.

Ein bildhübsches, kindliches Gesicht einer rothaarigen Frau mit Papagei im Gesicht, das wie ein Foto aussieht. Ein berühmter Maler, der sich selbst malt. Ein Nike-Schuh mit Qualle. All diese Ideen lassen sich in wenigen Sekunden mit Bildgeneratoren im Netz erstellen. Die Bildgeneratoren mit den Namen Dall-E, Midjourney oder Stable Diffusion basieren dabei allesamt auf einer künstlichen Intelligenz (KI), die derart beeindruckende Bilder gestalten kann.

Neue Möglichkeiten

Auch völlig realistische Fotos in einem bestimmten Kunst-Stil sind möglich, ebenso wie Infografiken zu bestimmten Themen oder Webdesign-Ideen. Für viele Berufszweige könnten die Bildgeneratoren eine wichtige Ergänzung bei der Gestaltung sein.

Die neue Technologie, die gerade einen massiven Boom erlebt, kann etwa Grafiker*innen dabei helfen, neue Ideen für Logos oder Kunstwerke zu entwickeln, oder Architekt*innen bei der Gestaltung von Innenräumen helfen sowie Modedesigner*innen bei der Gestaltung von Mustern.

So funktionieren KI-Generatoren

Doch wie kommen die computergenerierten Bilder eigentlich zustande? Die meisten der besagten KI-Modelle verwenden dafür „neuronale Netze“. Diese neuronalen Netze wurden zuvor mit einer gigantischen Menge an bestehenden Bildern trainiert. Dabei wurden etwa tausende Bilder einer Katze in das Computersystem eingegeben. Die KI hat anhand dieser Fotos gelernt, was genau die Merkmale einer Katze sind, um sie im Anschluss nachzuahmen. Die meisten KI-Bildgeneratoren basieren auf mehreren, unterschiedlichen Datenbanken.

Viele dieser Bilder, mit denen die neuronalen Netze lernen, stammen aus dem Internet. Firmen, wie OpenAI suchen gezielt nach Bildern und dazugehörigen Textbeschreibungen, mit denen die Maschinen selbstständig lernen. Je besser die Bildbeschreibung, desto besser ist am Ende auch die Datenbank und damit auch die von der KI generierten Bilder.