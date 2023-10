MIT-Professor warnt: KI bedroht unser aller Leben

Der Physiker und KI-Forscher Max Tegmark vom Massachusetts Inistute of Technology (MIT), gilt als Mahner hinsichtlich der Risiken, die Künstliche Intelligenz mit sich bringen. So hat er den offenen Brief organisiert, den unter anderem Elon Musk unterzeichnete und in dem ein Moratorium für die Weiterentwicklung von ChatGPT und Co. gefordert wird.

In einem Gespräch mit dem Guardian wiederholt er nun erneut seine Bedenken. “KI verspricht viele unglaubliche Vorteile, aber eine rücksichtslose und unkontrollierte Entwicklung immer leistungsfähigerer Systeme ohne Aufsicht bedroht unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unser Leben”, so Tegmark. Regulierung sei “kritisch” für eine sichere Innovation, so der MIT-Professor.