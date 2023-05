Was es mit Turskys geplanter KI-Behörde auf sich hat

Digitalstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) forderte dieser Tage, dass künstliche Intelligenz (KI) rasch reguliert werden müsse, damit Unternehmen, die mit KI arbeiten und KI-Anwendungen anbieten möchten, Rechtssicherheit bekommen.

Die EU arbeitet mit dem sogenannten „AI Act“ bereits seit 2 Jahren an einer solchen KI-Regulierung. Leider hatte man generative KI wie ChatGPT, Midjourney & Co nicht am Radar gehabt, weshalb es jetzt notwendig war, eigene Passagen im AI Act dafür zu schaffen. Das hat etwas Zeit benötigt, bis man sich hier geeinigt hat.

Tursky dauert der EU-Prozess zu lange

Tursky dauert dies alles zu lange. Er hat einen offenen Brief an die EU-Kommission in Brüssel geschrieben, und um Eile gebeten. „Eine europäische KI-Regulierung muss noch dieses Jahr kommen. Vestager macht nun selbst Druck und will 2023 zu einer Einigung kommen, mein Brief hat also Wirkung gezeigt“, so der Digitalisierungsstaatssekretär auf futurezone-Anfrage. „Ich verstehe nicht wieso das so lange dauert. Wir müssen jetzt klug reagieren und künstliche Intelligenz vernünftig regulieren, jetzt auf Zeit zu bauen wäre falsch", so Tursky.

Aktuell liegt der AI Act aber ohnehin im EU-Parlament am Tisch. Im für den AI Act zuständigen EU-Parlamentsausschluss soll am Donnerstag über den Verordnungsentwurf abgestimmt werden, damit die Trilog-Verhandlungen zwischen Mitgliedsstaaten, Kommission und Parlament im Herbst starten können und der EU-weite, notwendige Prozess weiter in Gang kommt. Damit wird der AI Act voraussichtlich 2025 in Kraft treten können.