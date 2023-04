Wie die EU versucht ChatGPT zu bändigen

Obwohl man in Europa seit 2021 an einer Regulierung für KI arbeitet, hat man eine wichtige Kategorie ganz einfach vergessen.

In den vergangenen Monaten ist künstliche Intelligenz (KI) für viele Menschen erstmals richtig greifbar geworden. Sie können ohne großen Aufwand Fragen an Textgeneratoren wie ChatGPT stellen, oder Bilder und Videos von Programmen wie Midjourney erstellen lassen, die auf Wunsch täuschend echt aussehen.

Mehr als 100 Millionen Leute weltweit probierten bereits derartige Systeme aus. Auch 18 Prozent, also rund ein Fünftel der Österreicher*innen, hat einer Studie zufolge ChatGPT zumindest getestet.



Hinter den Programmen steckt eine sogenannte „generative KI“. Die Entwicklung dieser Technologie steht noch am Beginn, doch man kann bereits sehen, wie „mächtig“ sie als digitales Werkzeug werden kann. In Europa wurde man von der generativen Technologie allerdings regelrecht überrumpelt.

Seit 2021 arbeiten EU-Institutionen mit dem sogenannten „AI Act“ an einem rechtlichen Rahmen, um KI-Anwendungen zu regulieren. Doch im gesamten Rechtsrahmen tauchen ChatGPT und Co. bisher nicht auf. „Wie der Großteil der Welt ist auch die EU von der Konsumentenfreundlichkeit von ChatGPT überrascht worden“, erklärt Clemens Wasner, Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins AI Austria.