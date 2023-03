Jeder Dritte Österreicher bangt wegen ChatGPT um seinen Job

Er beantwortet Fragen, schreibt Texte und kann Computerprogramme verfassen. Seit die Entwicklerfirma OpenAI Ende November vergangenen Jahres ihren auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Chatbot ChatGPT für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, sind die Nutzerzahlen explodiert. Mehr als 100 Millionen Leute weltweit greifen auf das System zurück. Auch 18 Prozent, also rund ein Fünftel der Österreicher*innen, nutzen den Chatbot bereits, wie eine von der Unternehmensberatung PwC in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage (1.001 Befragte) des Meinungsforschungsinstituts Marketagent ergab.

"Keine andere technologische Anwendung hat in so kurzer Zeit so viele Leute erreicht", sagt Andreas Hladky, Leiter des Bereichs Digital Consulting bei dem Beratungsunternehmen. Künstliche Intelligenz sei zwar bereits Bestandteil vieler Anwendungen, mit ChatGPT könne sie aber jeder ausprobieren und konkret sehen, was möglich sei.