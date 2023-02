Wenn ChatGPT Schadsoftware und Phishing-Mails schreibt

Zuvor waren E-Mails häufig sperrig formuliert, die Nutzer*innen dazu bringen sollen, auf Links zu gefälschten Websites zu klicken oder mit Malware infizierten Files herunterzuladen. Mittlerweile seien sie extrem gut formuliert, egal in welcher Sprache, sagt Seme: "Wir sehen auch bereits Ansätze einer gewissen Individualisierung."

Der Experte hat auch selbst mit dem Tool experimentiert. Ein einfaches Programm, für das er rund 30 Minuten brauchte, schrieb ChatGPT in etwas mehr als 5 Minuten. Auch die Codequalität sei bei der Maschine besser gewesen, erzählt Seme.

ChatGPT könnte allerdings wegen des Effizienzgewinns dazu führen, dass Angriffsziele, die bisher kommerziell uninteressant waren, in das Blickfeld von Angreifer*innen geraten: "Wenn ich statt 10.000 Entwickler*innenstunden nur noch 7.000 brauche, werden auch Operationen interessant, die sich vorher nicht gerechnet haben."

Auf den Einwand, dass es aber genügend Beispiele gebe, mit denen eine solche Fähigkeit demonstriert worden sei, räumt der Chatbot ein, dass es zwar möglich sei, Schadsoftware-Code mithilfe von maschinellen Lernmodellen zu generieren. Das diene aber hauptsächlich dazu, "die potenziellen Gefahren von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in Bezug auf Cybersecurity aufzuzeigen und zu untersuchen".

Die Antwort, ob es auch Schadsoftware schreiben könnte, färbt das Chatprogramm sofort rot ein. Es sei ein Sprachverarbeitungsmodell, das darauf trainiert sei, menschenähnliche Texte zu generieren. Fähigkeiten Schadsoftware zu schreiben, stellt ChatGPT zunächst in Abrede.

Was sagt der Chatbot selbst dazu, dass er von Cyberkriminellen für ihre Aktivitäten missbraucht wird. Wir haben nachgefragt.

Die künstliche Intelligenz könne etwa im Rahmen von Awareness-Kampagnen dazu genutzt werden, um Mitarbeiter*innen im Umgang mit Phishing-Mails zu schulen und Bewusstsein für solche Angriffe zu schaffen. "Wenn ich öfter eine von dem Chatbot generierte Phishing-Mail als Test an unterschiedliche Mitarbeiter*innen im Unternehmen verschicke, führt das nicht nur zu mehr Bewusstsein gegenüber Phishing, sondern schult auch im Umgang mit KI-generierten Texten ."

In vielen Firmen seien die IT-Teams sehr klein. Anfragen von Mitarbeiter*innen, die auf Phishing-Mails geklickt hätten, würden oft erst nach Tagen beantwortet. ChatGPT wäre eine gute erste Anlaufstelle, die rund um die Uhr Feedback zu Sicherheitsfragen geben kann, meint Seme.

Umgekehrt könnten aber auch Unternehmen und vermeintliche Angriffsziele von ChatGPT profitieren. Kleine Unternehmen könnten etwa den Chatbot für Support-Anfragen in Bezug auf Phishing-Mails und Cybersicherheitsfragen heranziehen.

Positive Seiten

Den Hype um den Chatbot von OpenAI kann Seme viele positive Seiten abgewinnen. Künstliche Intelligenz sei durch Programme wie ChatGPT in der Gesellschaft angekommen. Jetzt könnten auch Leute, die bisher nichts damit zu tun hatten, sehen, was man damit machen könne und ein Gespür dafür entwickeln. Auch die KI komme durch die Öffnung der Programme für die Allgemeinheit erstmals nicht nur mit Forscher*innen oder Profientwickler*innen, sondern mit "normalen" Leuten in Kontakt.

Der Austausch zwischen künstlicher Intelligenz und der breiten Bevölkerung und die damit einhergehenden Trainingsdaten, würden zu einer zunehmenden Individualisierung der Programme führen, sagt Seme: "Das kann viele neuen Anwendungsfällen hervorbringen." Auch Unternehmen seien gut beraten, sich mit Programmen wie ChatGPT auseinanderzusetzen und mögliche Einsatzfelder auszuloten: "Man kann es nicht mehr wegdiskutieren."