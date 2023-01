So viel soll die Pro-Version von ChatGPT künftig kosten

Manche User*innen berichten laut The Verge zufolge nun, dass ihnen ein derartiger Zugang für 42 US-Dollar pro Monat angeboten worden sei. Die kostenpflichtige Version soll nicht nur permanenten Zugang ermöglichen, sondern auch noch schnellere Antworten liefern. OpenAI hat dies allerdings bisher weder bestätigt noch verneint oder Ankündigungen dazu gemacht. Es könnte daher sein, dass sich der Preis für die Pro-Version ChatGPT Professional vor dem finalen Release noch ändern wird.

Der beliebte Chatbot ChatGPT wird von so vielen Nutzer*innen ausprobiert, dass es immer wieder zu Ausfällen oder Verzögerungen kommt. Chats sind aufgrund der Vielzahl der Anfragen nicht rund um die Uhr möglich. OpenAI hat deshalb angekündigt, von ChatGPT bald eine kostenpflichtige Pro-Version anzubieten. Heißen soll dieser Service „ ChatGPT Professional “.

Der Entwickler Zahid Khawaja hat auf Twitter ein Video gepostet, das zeigt, wie die Pro-Version von ChatGPT funktioniert . Darin ist zu sehen, dass der Chatbot definitiv schneller ist als die bisherige, kostenlose Version. Laut dem Entwickler hätte er keine E-Mail oder Benachrichtigung von OpenAI bekommen, dass die Pro-Version zur Verfügung stehe, sondern er hatte einfach ein kleines Fenster in ChatGPT entdeckt, als er eingeloggt war, das ihm das Upgrade ermöglicht hatte.

Negative Reaktionen auf den Preis

Laut The Verge finden vielen Nutzer*innen den Preis mit 42 US-Dollar pro Monat allerdings zu hoch angesetzt. In manchen Ländern sei diese Summer ein zu großer Teil vom Lohn, heißt es. Angemerkt wird außerdem, dass es für ChatGPT bald sehr viel Konkurrenz geben könnte, da dieses Jahr noch einige weitere KI-Chatbots veröffentlicht werden und man erst dann sehen werde, wie viele Nutzer*innen am Ende bereit sein werden, für den Service zu zahlen und wenn ja, wie viel.