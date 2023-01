Microsoft-Chef: ChatGPT wird bald in Dienste integriert

Mit der künstlichen Intelligenz will der Softwaregigant seine Konkurrenten ausstechen.

Der "intelligente" Chatbot ChatGPT , entwickelt von dem Unternehmen OpenAI , soll bald in Microsoft -Dienste integriert werden. Das kündigte der CEO des Softwaregiganten, Satya Nadella , kürzlich auf Twitter an.

Milliarden-Investition geplant

Microsoft pflegt bereits seit 2019 engen Kontakt zu OpenAI. Damals investierte der Techriese eine Milliarde Dollar in das von Elon Musk mitgegründete Start-up. Mit einer weiteren 10 Milliarden Dollar schweren Finanzspritze will sich Microsoft nun Berichten zufolge 49 Prozent an dem rasant wachsenden Unternehmen sichern.

"[KI]-Modelle werden die Art und Weise, wie Menschen mit Computern interagieren, verändern", begründet Microsofts Leiter von KI-Technologien, Eric Boyd, die Milliardeninvestition im Interview mit der Financial Times.

Auch Microsofts Suchmaschine Bing soll künftig mit ChatGPT verbunden werden. Wie die futurezone berichtete, wird die Integration der KI bereits Ende März vollzogen.