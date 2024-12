Enkerl, erklärt gefälligst das Smartphone!

Vielen Senioren fällt es schwer, sich auf das Smartphone einzulassen. Doch Apps wie WhatsApp können die Lebensqualität im Alter steigern.

„Kann ich da was kaputt machen?“ oder: „Was ist, wenn ich etwas Falsches drücke?" Diese Sätze hört man oft, wenn man älteren Familienmitgliedern das Smartphone erklären will oder man hat sie vielleicht sogar schon selbst gesagt. Häufig fallen sie an den Weihnachtsfeiertagen, wenn alle zusammenkommen und man seine Fragen zum Handy loswerden kann. Vielleicht liegt sogar ein neues Gerät für Großeltern oder Eltern unterm Baum, obwohl die sich gerade erst an das Alte gewöhnt hatten. Handys und Software ändern sich schnell – dann sind etwa nach einem Update Funktionen oder Bezeichnungen ganz anders, als man sie kennt. Das ist frustrierend und die Versuchung ist groß, sich damit einfach nicht zu befassen - vor allem, wenn Familienmitglieder genervt auf Nachfragen reagieren. Doch insbesondere für ältere Menschen können Smartphones mit Anwendungen wie WhatsApp die Lebensqualität erheblich verbessern. Das haben wissenschaftliche Studien wiederholt gezeigt. ➤ Mehr lesen: Diese iPhone-Funktionen helfen Senioren im Alltag

Wer viel alleine ist, kann per Smartphone mit anderen in Kontakt bleiben © Getty Images/iStockphoto / PIKSEL/iStockphoto

Häufigere soziale Kontakte Der offensichtlichste Vorteil ist die Möglichkeit einer schnellen, einfachen Kommunikation. Eine Schweizer Studie von 2021 zeigte, dass die Häufigkeit sozialer Kontakte zu Familie und Freunden bei Personen über 65 zunehmen kann. Gegen Einsamkeit und soziale Isolation kann die Nutzung von WhatsApp und anderen Apps helfen. Das bestätigt auch die Leiterin der Servicestelle „digitaleSenior:innen“, Edith Simöl, der futurezone: „Für die Kinder- und Enkelgeneration ist das toll. Sie können der Oma oder der Mutter immer schreiben und das in ihren Alltag integrieren.“ Auch wenn ältere Personen das zunächst nicht als größten Vorteil wahrnehmen, falle es dem Umfeld leichter, sich zu melden. Während ein Telefonat oft mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist eine kurze Nachricht oder ein Foto schnell versendet. ➤ Mehr lesen: Diese Android-Funktionen erleichtern Senioren den Umgang mit Handys Stärker am Familienleben teilnehmen So wird ein weiterer positiver Effekt geschaffen: Teilhabe. Eine Studie zur Nutzung sozialer Medien im gehobenen Alter von 2022 bestätigte, dass damit u.a. ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinschaft einher geht. Gerade, wenn es eine WhatsApp-Gruppe mit allen Familienmitgliedern gibt, kann man sich ausgeschlossen fühlen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, Teil davon zu sein. „Solche Gruppen bringen unheimlich viel Nutzen. Selbst wenn man digital nicht so fit ist, kann man zumindest still mitlesen“, sagt Simöl.

Man muss nicht selbst Fotos verschicken können, um an einer Familiengruppe teilzunehmen © Getty Images/iStockphoto/monkeybusinessimages/IStockphoto.com

In der anfänglichen Motivationsphase den Umgang mit einem neuen Handy zu erlernen, sei das ein wichtiges Zugpferd. In dieser Zeit geht es darum, Menschen für die regelmäßige Nutzung des Smartphones zu begeistern. „Das Smartphone ist der Kontakt zur Außenwelt, auch wenn man Unterstützung braucht“, sagt Simöl. ➤ Mehr lesen: 30 Prozent der Österreicher nutzen ihr Handy mehr als 4 Stunden pro Tag Kinder müssen ihren Eltern etwas beibringen Sich diese Unterstützung zu holen, kann eine Herausforderung für alle Beteiligten sein. Für die Lernenden kann Frustration eintreten, wenn sie keine Fortschritte machen. Helfende Familienmitglieder können hingegen auf die immer gleichen Fragen genervt reagieren. „Kinder haben ein Leben lang von den Eltern gelernt. Als Erwachsene ist es schwierig anzuerkennen, warum die Mama etwas nicht versteht, auch wenn man es schon 3-mal erklärt hat“, weiß Simöl. Manchen fällt es schwer, geduldig zu bleiben. Es ist aber nötig. „Gerade am Anfang ist die Begleitung wichtig, bis man eine gewisse Sicherheit erreicht hat“, sagt die Expertin. Wer von Beginn an gute Unterstützung erhalte, würde bessere Fortschritte machen und immer neugieriger werden, noch mehr zu lernen.

Schulungen Toggle Infobox Auf der Webseite der Servicestelle digitale Senior:innen findet man eine Liste an Kursangeboten, die mit einem Gütesiegel versehen sind. Eine Auswahl: A1 Seniorenakademie : A1 bietet speziell für Menschen ab 60 Technik-Kurse an, u.a. um spezielle Apps oder Videotelefonie mit dem Smartphone kennenzulernen

A1 bietet speziell für Menschen ab 60 Technik-Kurse an, u.a. um spezielle Apps oder Videotelefonie mit dem Smartphone kennenzulernen SeniorenColleg : Einzelkurse in Wien, bei denen man den Umgang mit dem eigenen Smartphone lernen kann

: Einzelkurse in Wien, bei denen man den Umgang mit dem eigenen Smartphone lernen kann handykurse.at : Ausführliche Schulungen in der Steiermark, im Südburgenland und im östlichen Kärnten

: Ausführliche Schulungen in der Steiermark, im Südburgenland und im östlichen Kärnten SeniorInnenUNI: Die SeniorInnenUNI der IMC Fachhochschule in Krems bietet ein Lehrangebot über 4 Semester an, das sich vor allem an Senioren richtet, die sich ehrenamtlich engagieren und dafür weiterbilden möchten