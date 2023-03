Diese Android-Funktionen erleichtern Senioren den Umgang mit Handys

Zwar unterscheiden sich einige Begriffe in den Telefoneinstellungen, da verschiedene Hersteller ihre eigenen Android-Versionen haben. Aber alle Funktionen sind überall auffindbar. Hier beschrieben sind die Begriffe für Standard-Android und Samsung .

Das Handy-Betriebssystem Android stellt eine große Auswahl an Hilfen zur Verfügung, die das Bedienen von Smartphones und Tablets einfacher machen. Wer nicht gut hört oder sieht und Probleme mit der Touch-Steuerung hat, kann sich mit einfachen Funktionen den Alltag erleichtern.

Für Viele sind kleine Schriften schwer lesbar. In den Einstellungen unter „ Display “ bzw. " Anzeige " und „ Anzeigegröße und Text “ kann das angepasst werden. Mithilfe eines Schiebereglers können so die Gesamtgröße der App-Symbole und der Darstellung verändert werden. Die Schriftgröße kann man zusätzlich anpassen.

Das erlaubt viel Freiraum, um die ideale Darstellung zu finden. In der Übersicht wird zudem die Option „Fettdruck“ mit einem Schieberegler angeboten, wodurch alle Schriften gefettet werden. Es lässt sich auch der Kontrast für Texte erhöhen. Dadurch hebt sich die Schrift stärker vom Hintergrund ab.

Vergrößerung

Die „Bedienungshilfen“ bzw. „Eingabehilfen“ finden sich in den Einstellungen. Dazu gehört auch die „Vergrößerung“, mit der Teile des Bildschirms herangezoomt werden können. In den Einstellungen kann man den „Kurzbefehl“ für die Vergrößerung aktivieren. Das aktiviert ein kleines Lupen-Symbol am rechten Bildschirmrand. Tippt man darauf, öffnet sich ein quadratisches Fenster, das wie eine Lupe funktioniert.