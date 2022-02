Online-Banking-Apps verärgern Pensionisten

Was San Juan und viele der mehr als 9 Millionen Spanier*innen über 65 Jahre - immerhin fast ein Fünftel der Bevölkerung - auf die Palme bringt: Seit der Finanzkrise verschwinden immer mehr Bankfilialen . Und in den verbliebenen Zweigstellen gibt es immer weniger Mitarbeiter*innen.

Auch in Deutschland Handlungsbedarf

Was Leute wie San Juan in Spanien verärgert, treibt ältere Menschen auch in Deutschland um. Dort sind fast 30 Prozent der 83 Millionen Einwohner*innen 60 Jahre oder älter. Nicola Röhricht von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) sieht auch bei den deutschen Instituten Handlungsbedarf.

Sie setzt sich dafür ein, dass das Internet inklusiver gestaltet wird und dabei auch die Älteren im Blick behalten werden. "Wir sagen Senioren: Bitten Sie die Banken, Ihnen beim Banking zu helfen." Senior*innen dürften sich nicht schämen, ein Smartphone zu haben und nicht zu wissen, wie es funktioniert. "Sie müssen auftauchen und sagen: 'Ich verstehe ihre seltsamen englischen Ausdrücke nicht. Also helfen sie mir'".

Deutsche Banken versprechen, die Bedürfnisse älterer Menschen im Blick zu haben. So werde bei der Weiterentwicklung von Online-Banking und Banking-Apps auf eine kontrastreiche Darstellung, einfache Bedienbarkeit, eingängige Navigation und verständliche Sprache geachtet, sagt eine Sprecherin des Bundesverbands deutscher Banken. Dazu komme Vorlese-Software.

Laut einer Umfrage des Bankenverbandes vom vergangenen Jahr nutzten 39 Prozent der Befragten im Alter von über 60 Jahren Online-Banking - 4 Jahre zuvor waren es lediglich 21 Prozent.

In Italien droht ähnliche Situation

In Italien, das bei der Digitalisierung nicht zu den schnellsten Ländern zählt, bekämen Ältere immer noch all die nötige Hilfe in den Bank-Filialen, sagt der Chef der Bankgewerkschaft Fabi, Lando Maria Sileoni.

Da Geldhäuser aber auch hier Zweigstellen schließen, lauerten ähnliche Probleme, meint der Gewerkschafter. So will Italiens größte Bank Intesa Sanpaolo in den nächsten 4 Jahren jede fünfte Filiale dichtmachen. Das Institut hat eine Partnerschaft auf den Weg gebracht, um Basisdienstleistungen, wie das Zahlen von Rechnungen, in 45.000 Cafes und Kiosken zu ermöglichen.