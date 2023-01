Bill Gates: ChatGPT ist Vorgeschmack auf das, was kommen wird

Auf Reddit hat der Microsoft-Mitgründer erklärt, was er vom Metaverse, vom Web 3.0 und künstlicher Intelligenz hält.

Metaverse, Web 3.0 oder künstliche Intelligenz? Reddit-User*innen wollten von Bill Gates wissen, welche dieser Technologien die Zukunft prägen werden. Bei "Ask Me Anything"-Session hat der Microsoft-Mitgründer seine Sicht der Dinge dargelegt.

Das Web 3.0 oder das Metaverse aus dem Hause Zuckerberg betrachtet Gates als nicht wirklich bahnbrechend. Im Gegensatz dazu bezeichnet er künstliche Intelligenz als "ziemlich revolutionär".