Fake-Apps verlangen Geld für ChatGPT: In Top 3 der Download-Charts

Mit falschen Angaben versuchen derzeit Fake-Apps gutgläubige Smartphone-User*innen in eine Kostenfalle zu locken.

Der KI-Chatbot ChatGPT von OpenAI hat in den vergangenen Wochen einen regelrechten Hype ausgelöst . Manche sprechen sogar von einer Art iPhone-Moment für künstliche Intelligenz.

Kostenpflichtige Fake-App gibt sich als ChatGPT aus

Die App mit der Bezeichnung "ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3" lockt iPhone-User*innen mit dem Logo der ChatGPT-Macher OpenAI in die Falle. Außerdem gibt die Anwendung vor, auf dem populären KI-Chatbot zu basieren. Dem ist allerdings nicht so. Laut mehreren Berichten hat die App nämlich nichts mit ChatGPT zu tun.

Für eine unbegrenzte Nutzung einer angeblichen Pro-Version von ChatGPT versucht die App ihren Nutzer*innen ein kostenpflichtiges Abo für 9,99 Euro pro Woche anzudrehen. Das originale ChatGPT ist jedoch kostenlos im Web abrufbar.