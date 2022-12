Warum Google LaMDA zurückhält, während ChatGPT floriert

Der Chatbot ChatGPT von OpenAI hat in den vergangenen Tagen für viel Furore gesorgt. Das Konversationsprogramm antwortet elaboriert auf Fragen von Nutzer*innen, erstellt auf Wunsch ganze Abhandlungen über verschiedenste Themen und schreibt sogar Code für Software. Expert*innen auf dem Gebiet maschinelles Lernen sind der Auffassung, dass ChatGPT einen großen Sprung in der KI-Entwicklung darstellt. Gleichzeitig sind viele überzeugt, dass es ein Programm gibt, dass eigentlich noch besser sein sollte: LaMDA .

Furcht vor Rufschädigung

Das Language Model for Dialogue Applications wird von Google seit Jahren entwickelt. In das öffentliche Licht gerückt ist das Programm vor allem vor einigen Monaten, als ein Techniker, der daran arbeitete, öffentlich behauptete, LaMDA habe ein Bewusstsein entwickelt. Dass die Software eine Art digitalisiertes, intelligentes Wesen ist, wurde von mehreren Seiten heftig bestritten. Die Fähigkeiten des Programmes sollen allerdings noch eine Stufe weiter gehen als jene von ChatGPT. Warum bleibt LaMDA allerdings unter Verschluss, während ChatGPT bereits öffentlich genutzt werden kann?

Es liege vor allem an der Vorsicht von Google, schreibt Big Technology. Der Konzern will einerseits um jeden Preis verhindern, dass LaMDA auf irgendeine Weise seinen Ruf schädigen könnte. Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, können Chatbots durchaus eine Art Eigenleben entwickeln und von Anwender*innen beeinflusst werden. Noch wichtiger für Google soll jedoch eine andere Frage sein: Wie würde sich LaMDA auf das Geschäftsmodell des Unternehmens auswirken?