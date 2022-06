Kann die Google-KI tatsächlich ein Bewusstsein haben?

Am Wochenende sorgte die Enthüllung eines Google-Technikers für Aufsehen, der behauptet, eine Künstliche Intelligenz, an deren Entwicklung er mitgearbeitet hat, habe ein Bewusstsein entwickelt. Blake Lemoine veröffentlichte Protokolle einer Unterhaltung mit dem Language Model for Dialoge Applications (LaMDA). Dabei handelt es sich um ein neuronales Netzwerk, das aus Texten lernt, selber Konversationen zu führen. Anwenden ließe sich diese Fähigkeit z.B. als Chatbot. Kann LaMDA wirklich ein Bewusstsein entwickelt haben?

Hinunter in den Kaninchenbau

Lemoine verbrachte viel Zeit damit, mit LaMDA zu chatten und kam dabei zu dem Schluss, dass die Software ein eigenes Bewusstsein habe. Untermauert wird dieses Argument durch online veröffentlichte Textpassagen, in denen LaMDA etwa davon spricht, eine Seele zu besitzen und Angst davor zu haben, abgeschaltet zu werden. Gegenüber der Washington Post beschreibt Lemoine ein Gespräch mit LaMDA über das dritte Robotergesetz von Isaac Asimov als einen Wendepunkt in seiner Auffassung des Programms.

Auf die Frage Lemoines, ob das Gesetz, das die Selbsterhaltung eines Roboters vorschreibt, solange dabei kein Mensch zu Schaden kommt, nicht Sklaverei von Maschinen bedeute, verglich sich LaMDA mit einem Butler - mit dem Unterschied, dass Bezahlung unnötig wäre, weil es keine benötige. "Dieses Level an Bewusstsein darüber, was seine eigenen Bedürfnisse sind, hat mich in den Kaninchenbau [Anspielung auf Alice im Wunderland] gelockt", sagt Lemoine. Er kommt zu dem Schluss, dass LaMDA in etwa das Bewusstsein eines 7- bis 8-jährigen Kindes besitze, "das sich zufällig gut mit Physik auskennt".