Wo der Mensch bleibt, wenn KI das Finanzwesen prägt

Regulierung

Neben einer massiven Aufwertung des Bildungssystems kommt auf die Politik laut Müller noch eine andere Herausforderung zu: "Die Aufgabe von Entscheidungsträgern ist es, die Möglichkeiten von KI auszunutzen und negative Auswirkungen zu verhindern." Das richtige Rahmenwerk für künstliche Intelligenz zu finden, sei aber auch Aufgabe von Unternehmen. Das Schlagwort dazu laute "Corporate Digital Responsibility".

"Das ganze Feld KI ist sehr dynamisch, das macht die Regulierung schwer", gibt Müller zu. "Man kann nicht sagen, man macht da ein Gesetz und das deckt alles ab." Ihrer Meinung nach sollten gesetzliche Vorgaben am besten so aufgebaut sein, dass Unternehmen im Finanzsektor die Freiheit zum Experimentieren haben, aber in einer gesicherten Umgebung ("Sandbox"), ohne dass dies unmittelbare Auswirkungen auf Kunden hat.

Mark Coeckelbergh merkt an, dass die Datenschutzgrundverordnung bereits zu einem gewissen Grad einschränkt, was Unternehmen mit KI tun dürfen. "Aber Technologien bewegen sich um den Globus, da fällt die Regulierung schwer." Die Experten am Podium sind sich einig, dass es gerade in Europa künftig strengere Regeln für KI geben wird. Unternehmen können den Entstehungsprozess dieser Regeln maßgeblich beeinflussen. Coeckelbergh: "Sie können proaktiv die Initiative übernehmen, wie man diese Technologie auf ethisch korrekte Weise verwenden kann. In China und den USA wird da weniger Wert drauf gelegt, in Europa könnten sich Unternehmen dadurch auszeichnen."

Zukunft

Das Finanzwesen wird in Zukunft jedenfalls stark von KI geprägt sein. "Die Zukunft der Kundenbetreuung wird definitiv automatisiert sein, aber auch personalisiert", meint Brydie Lear. "Banking baut aber sehr auf Vertrauen und persönlicher Erfahrung auf. Das kann man nur zum Teil durch KI abdecken." Mark Coeckelbergh warnt davor, den menschlichen Faktor völlig auszulöschen: "Generell akzeptieren Kunden Automatisierung, aber es wird einen Bedarf an menschlichem Kontakt geben, das sollte man nicht ignorieren."

Das Bild, das in der Gesellschaft von KI vorherrscht, ist laut Lena-Sophie Müller von Science Fiction und Medien geprägt. "In vielen Fällen wird KI durch Roboter dargestellt, die unsere Jobs übernehmen. Man muss dieses Bild vom bösen Roboter loswerden und zeigen, welche Möglichkeiten KI eröffnet." Brydie Lear stimmt zu: "Es gibt viel Misstrauen und Unsicherheit rund um KI. Was hilft, ist der Dialog - so wie dieser hier."

