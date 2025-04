Forscher entwickeln Hologramme, die man angreifen kann

10.04.2025

Gummibänder sind eine entscheidende Neuerung der Display-Technologie.

Ein spanisches Forschungsteam hat es geschafft, 3D-Grafiken in der Luft anzuzeigen, die man mit den Händen bewegen kann. Die Gruppe um Elodie Bouzbib von der Universität Navarra in Spanien hat ihre Entwicklung in einem Fachartikel zusammengefasst und wird sie Ende April bei einer Konferenz in Japan präsentieren. Grundlage der Technologie ist ihr neu entwickeltes FlexiVol-Display auf Basis einfacher Gummibänder. Die Gesten zur Interaktion mit dem Hologramm sind an bereits etablierte angelehnt: Zum Beispiel Swipen oder Auswählen mit einem Finger und Drehen oder Zoomen mit 2 Fingern.

Bedienung üblicherweise mit Maus oder Tastatur Bei gemeinhin bekannten Hologrammen, zum Beispiel solchen, die in Filmen zu sehen sind, kommen sogenannte Volumendisplays zum Einsatz. „Das sind Grafiken, die in der Luft erscheinen und von mehreren Winkeln aus ohne VR-Brille betrachtet werden können. Man nennt sie True-3D-Grafiken“, erklärt Elodie Bouzbib in einer Aussendung. ➤ Mehr lesen: Project Moohan: So sieht das VR-Headset von Samsung aus Volumendisplays projizieren Bilder auf den sogenannten Diffusor. Das ist eine Fläche, die sich sehr schnell bewegt, um die Illusion einer 3D-Anzeige zu erzeugen. Bei herkömmlichen Hologramm-Technologien ist dieser starr, weshalb es gefährlich sein kann, in das Bild zu greifen. Interaktion mit einer 3D-Grafik geschieht deshalb über eine 3D-Maus oder die Tastatur. Elastische Materialien für intuitive Interaktion „Wir sind an die direkte Interaktion mit unseren Smartphones gewöhnt, bei denen wir einen Button antippen oder ein Dokument direkt mit unserem Finger über den Screen ziehen – das ist natürlich und intuitiv für Menschen“, sagt Asier Marzo, der ebenfalls am Projekt geforscht hat. Um diese Art der Bedienung für Hologramme zu ermöglichen, hat das Team zuerst verschiedene Materialien untersucht, die den starren Diffusor ersetzen könnten.

Ein Nutzer greift das Hologramm eines Autos an. © Iñigo Ezcurdia