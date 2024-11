Warum in Amsterdam ein Hologramm einer Sexarbeiterin um Hilfe ruft

Typischerweise stehen in den beleuchteten Fenstern in Amsterdam menschliche Sexarbeiter. Die Aktion hat einen sehr ernsten Hintergrund.

Wer dieser Tage durch das Rotlichtviertel Amsterdams spaziert, sieht das Hologramm einer jungen Frau projiziert. Üblicherweise stehen hinter diesen Fenster Sexarbeiterinnen. Sie haucht an die Scheibe und man sieht, wie das Wort "Help", also Hilfe, sichtbar wird.

Mit dem Projekt will die niederländische Polizei an den ungelösten Mord an einer 19-jährigen Ungarin erinnern, der sich 2009 in der Stadt ereignet hatte. Die Sexarbeiterin Bernadette „Betty“ Szabo wurde damals von einem Unbekannten mit einem Messer niedergestochen und tot aufgefunden. Die Polizei konnte den Täter bisher nicht aufspüren.