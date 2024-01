Elvis Presley lebt bald wieder - als Hologramm

Elvis Presley gilt als Ikone der Musikgeschichte, noch immer hat der 1977 verstorbene „King of Rock ‘n‘ Roll“ zahlreiche Fans. Diese werden Elvis schon bald wieder bei einer Live-Performance in einer Konzerthalle erleben können – als Hologramm. Der erste Auftritt soll im November 2024 in London stattfinden, weitere sind in Las Vegas, Tokio und Berlin geplant, berichtet Rolling Stone.

Um das Elvis-Hologramm zum Leben zu erwecken, wurden tausende Filmaufnahmen und Fotos verwendet und mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu einer Hologramm-Performance.

Toter Elvis wird auf der Bühne wieder zum Leben erweckt

Bei der Performance handelt es sich um eine Mischung von Augumented Reality, Theater, verschiedenen multisensorischen Effekten und holografischer Projektion. Entwickelt wurde sie wurde von der britischen Unterhaltungsfirma Layered Reality.

Auf der Bühne soll der wieder zum Leben erweckte Elvis in London seine berühmtesten Lieder performen. Nach dem Konzert wird Elvis das Publikum noch zu einer Aftershow-Party einladen.