Elon Musk legt sich mit Green Day an

In ihrem Lied "American Idiot" von 2004 ging es ursprünglich um Kritik am damaligen US-Präsidenten George W. Bush, der als Folge von 9/11 gegen den Irak in den Krieg gezogen war. Die Punkrock-Band Green Day geht aber mit der Zeit und hat den Songtext an ein aktuelles Feindbild angepasst. Bei einem Auftritt in einer Silvester-TV-Show am Sender ABC wandelten sie die Zeile "I'm not part of the redneck agenda" um in "I'm not part of the MAGA agenda".

